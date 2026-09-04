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Данные Gaia показали, как меняется доля кратных звезд среди легких карликов

Данные Gaia показали, как меняется доля кратных звезд среди легких карликов

Многие звезды входят в гравитационно связанные пары или кратные системы. Доля таких объектов — важная характеристика звездного населения, которая напрямую связана с процессами формирования и эволюции светил.

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