😱 15-17 яшьлек үсмерләр утырган «Фольксваген Пассат» юл кырыена төшеп капланган https://intertat.tatar/news/15-17-yaslek-usmerlar-utyrgan-folksvagen-passat-yul-kyryena-tosep-kaplangan-5865852.
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😱 15-17 яшьлек үсмерләр утырган «Фольксваген Пассат» юл кырыена төшеп капланган https://intertat.tatar/news/15-17-yaslek-usmerlar-utyrgan-folksvagen-passat-yul-kyryena-tosep-kaplangan-5865852.