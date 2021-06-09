Все матчи сборной Германии на Евро-2020

Команда Йоахима Лёва всегда среди фаворитов, даже сейчас, после двух провальных турниров. Евро-2020 начнётся для немцев грандиозно: уже на групповом этапе их ждут действующие чемпионы мира и Европы.
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