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Царьград

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Белорусские учёные предложили властям Кубы создать совместное фармпредприятие

Белорусские учёные предложили властям Кубы создать совместное фармпредприятие

На базе предприятия в Минске может появиться фармацевтический завод Белоруссии и КубыУчёные Белоруссии предложили премьер-министру Кубы Мануэлю Марреро Крусу создать совместное фармацевтическое предприятие.

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