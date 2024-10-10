Предполагаемого убийцу Талькова допросили следователи СКР

Сотрудники петербургского следственного управления Следственного комитета допросили в Израиле бывшего концертного директора певца Игоря Талькова Валерия Шляфмана, обвиняемого в убийстве музыканта, сообщил источник "Известий" в четверг, 10 октября.
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