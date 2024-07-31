Плохая новость для любителей шоколада: что обнаружили ученые в какао-бобах 

В исследовании под названием «Многолетний анализ содержания тяжелых металлов в 72 видах темного шоколада и какао-продуктов», опубликованном 31 июля 2024 года в журнале Frontiers in Nutrition, рассматривались данные о загрязнении свинцом, кадмием и мышьяком.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии