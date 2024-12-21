Суд вынес приговор сотруднику тверского НИИ Минобороны после смертельного пожара

Из-за нарушения пожарной безопасности погибли 23 человека.В Твери суд вынес приговор сотруднику Центрального научно-исследовательского института воздушно-космических сил Министерства обороны России, где произошёл смертельный пожар.
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