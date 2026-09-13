Южная группировка за ночь уничтожила 116 тяжелых БПЛА коптерного типа ВСУ

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Потери ВСУ в результате действий Южной группировки войск за сутки составили 116 тяжелых беспилотников коптерного типа и 76 наземных робототехнических комплексов.
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