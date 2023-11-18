В России на свободу вышел один из самых известных киллеров

Он содержался в колонии строгого режима в посёлке Монино.фото: pixabay.com/ErikaWittlieb--> Из колонии строгого режима в Монино освободился один из самых известных киллеров 90-х Александр Пустовалов, более известный как Саша Солдат.
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