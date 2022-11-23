С премиальной косметикой для волос готов познакомить уссурийцев магазин Hair Zone

В Уссурийске 1 декабря пройдет официальное открытие премиального парикмахерского магазина Hair Zone. В нем собраны одни из самых лучших брендов для ухода за волосами, которые могут приобрести мастера и те, кто хотят улучшить качество своего домашнего ухода, сообщили ИА UssurMedia в магазине Hair Zone.
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