Члены Общественного экологического совета Рязанской области приняли участие в акции по озеленению ЦПКиО

Акция состоялась в рамках месячника по озеленению, который проходит в регионе по поручению Губернатора Рязанской области Павла Малкова, а также проекта Экосовета «С чего начинается Родина», направленного на эколого-патриотическое воспитание молодежи.
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