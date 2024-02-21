The Sun: ВМС Британии провели неудачный запуск ядерной ракеты Trident

The Sun Британские ВМС провели неудачный испытательный запуск баллистической ракеты Trident II D5: снаряд сбился с курса и упал недалеко от недавно отремонтированной атомной подводной лодки HMS Vanguard, с которой был запущен, пишет The Sun.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии