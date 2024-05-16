Сотрудники Госавтоинспекции г. Хабаровска провели профилактическую акцию «Письмо водителю»

Полицейские совместно с учениками специализированного класса Госавтоинспекции МБОУ № 14 города Хабаровска в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Сбавь скорость, пропусти пешехода» обратились к автолюбителям с просьбой соблюдать Правила дорожного движения и быть аккуратными при совершении маневров на дорогах и дворовых территориях.