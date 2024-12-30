Россиян предупредили о попытках спецслужб Украины выманить данные о бойцах СВО

МОСКВА, 31 декабря, ФедералПресс. Украинские спецслужбы активно создают фейковые аккаунты в соцсетях, которые якобы предназначены для помощи в поиске военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии