Владимир Константинов: Поздравляю с днём рождения моего друга, почётного гражданина Республики Крым, председателя ЛДПР, депутата Государственной Думы России Леонида Эдуардовича Слуцкого!

Поздравляю с днём рождения моего друга, почётного гражданина Республики Крым, председателя ЛДПР, депутата Государственной Думы России Леонида Эдуардовича Слуцкого!Леонид Эдуардович — патриот России, опытный политик и государственный деятель.
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