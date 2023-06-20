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Таксист-курьер из Уссурийска инсценировал собственное ограбление

Таксист-курьер из Уссурийска инсценировал собственное ограбление

Вступил в законную силу приговор Анучинского районного суда в отношении двух жителей Уссурийска, 39 и 54 лет, совершивших мошенничество в особо крупном размере, путем инсценировки ограбления, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на официальный ТГ-канал (18+) судебной системы Приморского края.

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