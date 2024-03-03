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pisec

2 подписчика

Делимся находками из китайских магазинов

Делимся находками из китайских магазинов

Только я написал про новые наушники-клипсы HUAWEI FreeClip, которые стоят, между прочим, аж €200, как выяснилось, что компания Baseus уже выпустил свой вариант наушников подобного типа Baseus AirGo AS01, которые стоят всего €30 (2438 руб).

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