Найдена основная причина головной боли

Головная боль — это один из самых распространенных симптомов, который может иметь множество причин. В большинстве случаев она возникает из-за проблем с мозгом или кровеносными сосудами, но в некоторых случаях причиной может быть напряжение мышц шеи.
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