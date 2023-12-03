Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Найдена основная причина головной боли

Найдена основная причина головной боли

Головная боль — это один из самых распространенных симптомов, который может иметь множество причин. В большинстве случаев она возникает из-за проблем с мозгом или кровеносными сосудами, но в некоторых случаях причиной может быть напряжение мышц шеи.

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