Ядерная бомба для Зеленского

Юрий Ильинов Против кого Вы играете? Против русской разведки и контрразведки? Не хочется думать про Вас плохо.

Василий Топчий Я не играю. Вспомните, как русская разведка ввела в заблуждение об украине Путина при начале СВО. Я просто анализирую ситуацию. И она мне не нравится.