Ядерная бомба для ЗеленскогоСегодня, 03:4115 Бомба made in Ukraine Для начала дословно речь Зеленского в Брюсселе 17 октября: «В разговоре с Трампом я сказал: либо у Украины будет ядерное оружие, либо мы будем в НАТО.
Ядерная бомба для Зеленского
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Юрий Ильинов
Против кого Вы играете? Против русской разведки и контрразведки? Не хочется думать про Вас плохо.
Ответить
16 час.
Василий Топчий
Я не играю. Вспомните, как русская разведка ввела в заблуждение об украине Путина при начале СВО. Я просто анализирую ситуацию. И она мне не нравится.
Ответить
11 час.
ВТ
Василий Топчий
А вы считаете, что всё хорошо?
Ответить
11 час.
Свежие комментарии