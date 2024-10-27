Тайная доктрина
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Тайная доктрина

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Ядерная бомба для Зеленского

Ядерная бомба для Зеленского

Ядерная бомба для ЗеленскогоСегодня, 03:4115 Бомба made in Ukraine Для начала дословно речь Зеленского в Брюсселе 17 октября: «В разговоре с Трампом я сказал: либо у Украины будет ядерное оружие, либо мы будем в НАТО.

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Комментарии
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Юрий Ильинов
Против кого Вы играете? Против русской разведки и контрразведки? Не хочется думать про Вас плохо.
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16 час.
Василий Топчий
Я не играю. Вспомните, как русская разведка ввела в заблуждение об украине Путина при начале СВО. Я просто анализирую ситуацию. И она мне не нравится.
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11 час.
ВТ
Василий Топчий
А вы считаете, что всё хорошо?
Ответить
11 час.

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