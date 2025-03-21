В Подмосковье полицейские пресекли деятельность подпольного игорного заведения

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России «Люберецкое» задержали 6 участников организованной группы в возрасте от 27 до 43 лет, подозреваемых в незаконной организации и проведении азартных игр.
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