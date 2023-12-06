технокот В интернете можно наблюдать как старательно разгоняют яйца.Маленькие такие, иногда побольше, с небольшими ценниками, но с подросшей ценой.
Яично-инфляционно-истерико-информационная катастрофа. Есть жертвы
Комментарии
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Александр Симаков
Даже если взять эту цену советских яиц - 99 коп, то в сравнении с ценами на хлеб в то время (1 булка ка белого -18 коп) получается пять буханок хлеба. По нынешним ценам это 200 руб.
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8 час.
Александр Симаков
До Пасхи-то всего пять месяцев осталось. Так что не всё Милочке отправляй, а то красить нечего будет. Не по-христиански это, христосоваться без яиц. 😀
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8 час.
Людмила Фирстова
Не врите!!!
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1 час.
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