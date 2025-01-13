Марков объяснил, как именно Трамп поступит с Гренландией и Панамой. Трамп хочет пресечь попытки Китая взять под контроль Панамский канал и Гренландию, а также привести к власти в Канаде своих сторонников.
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