smi.today

1 758 подписчиков

В Белоруссии заявили о неспособных пережить ответ на санкции странах ЕС

В Белоруссии заявили о неспособных пережить ответ на санкции странах ЕС

Пресс-секретарь белорусского министерства иностранных дел Анатолий Глаз сообщил, что на все санкционные ограничения по отношению к Белоруссии будут введены адекватные ответные меры, которые удастся пережить не всем государствам Европейского союза.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх