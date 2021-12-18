В Белоруссии заявили о неспособных пережить ответ на санкции странах ЕС

Пресс-секретарь белорусского министерства иностранных дел Анатолий Глаз сообщил, что на все санкционные ограничения по отношению к Белоруссии будут введены адекватные ответные меры, которые удастся пережить не всем государствам Европейского союза.
Пресс-секретарь белорусского министерства иностранных дел Анатолий Глаз сообщил, что на все санкционные ограничения по отношению к Белоруссии будут введены адекватные ответные меры, которые удастся пережить не всем государствам Европейского союза.
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