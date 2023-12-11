Российские десантники зачистили укрепления ВСУ в зоне спецоперации

Корреспондент «Известий» Даниил Левин показал работу российских военнослужащих, осуществляющих успешное уничтожение боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО).
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