В Петербурге мужчине предъявлено обвинение в убийстве, совершенном в 2002 году

В настоящее время проводятся следственные действия для сбора доказательств Главным следственным управлением СК России по Петербургу расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.
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