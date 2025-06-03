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Петербургский дневник

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В Петербурге мужчине предъявлено обвинение в убийстве, совершенном в 2002 году

В Петербурге мужчине предъявлено обвинение в убийстве, совершенном в 2002 году

В настоящее время проводятся следственные действия для сбора доказательств Главным следственным управлением СК России по Петербургу расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.

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