Трэй Янг – Заккари Рисаше после обмена из «Атланты»: «Мой пацан свободен! Лети, зверюга!»

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Разыгрывающий Трэй Янг, которого в начале года обменяли из «Атланты» в « Вашингтон », похоже, сделал выпад в адрес бывшей команды.

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