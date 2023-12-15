В Екатеринбурге случайный прохожий нашел на улице новорожденного ребенка

В Екатеринбурге случайный прохожий в пятницу ночью нашел на улице новорожденного ребенка - мальчика. Житель уральской столицы, 28-летний мужчина, подобрал мальчика, лежащего в целлофановом пакете, вызвал полицию и "скорую помощь".
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