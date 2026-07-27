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Царьград

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Мария Захарова: санкции на фоне кризиса в Ормузе дестабилизируют рынки

Мария Захарова: санкции на фоне кризиса в Ормузе дестабилизируют рынки

Мария Захарова заявила, что попытки подорвать энергетическое сотрудничество России с партнерами на фоне кризиса в Ормузском проливе приведут к дестабилизации мировых рынков и негативно скажутся на экономиках, особенно беднейших стран.

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