Мария Захарова: санкции на фоне кризиса в Ормузе дестабилизируют рынки

Мария Захарова заявила, что попытки подорвать энергетическое сотрудничество России с партнерами на фоне кризиса в Ормузском проливе приведут к дестабилизации мировых рынков и негативно скажутся на экономиках, особенно беднейших стран.
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