Адвокат Чубайса не подтвердила, что он теперь Моша Израилевич

Правозащитнику экс-руководителя корпорации «Роснано» и бывшего специального представителя главы российского государства Анатолия Чубайса Ольге не удалось выступить с подтверждением или опровержением смены им имени.
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