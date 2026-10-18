В истории 81-го дальнебомбардировочного авиационного полка приводятся данные на 22 июня 1941 года: 61 самолёт ДБ-3Ф, из них 39 исправных, и только два экипажа из 48, подготовленных к ночным полётам.
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