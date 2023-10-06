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Бочкарев: на Троицкой линии строят самые «длинные» станции метро

Бочкарев: на Троицкой линии строят самые «длинные» станции метро

Протяженность котлованов строящихся на Троицкой линии станций «Новаторская», «Тютчевская» и «ЗИЛ» является наибольшей среди объектов метрополитена, которые возводят в настоящее время в Москве, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

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