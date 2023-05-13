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Немецкая пресса: Германия предоставит Украине самый большой пакет военной помощи с начала боевых действий

Немецкая пресса: Германия предоставит Украине самый большой пакет военной помощи с начала боевых действий

Немецкие власти намереваются предоставить Украине самый крупный с начала вооруженного конфликта пакет военной помощи стоимостью почти три миллиарда евро.

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