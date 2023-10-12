Новгородские полицейские задержали двоих грабителей, вломившихся к предпринимателю за сейфом

Как информирует пресс-служба регионального УМВД, сотрудники областного Управления уголовного розыска совместно с коллегами из отдела МВД по Крестецкому району в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали двух подозреваемых в незаконном проникнов .
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