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Новгородские полицейские задержали двоих грабителей, вломившихся к предпринимателю за сейфом

Новгородские полицейские задержали двоих грабителей, вломившихся к предпринимателю за сейфом

Как информирует пресс-служба регионального УМВД, сотрудники областного Управления уголовного розыска совместно с коллегами из отдела МВД по Крестецкому району в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали двух подозреваемых в незаконном проникнов .

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