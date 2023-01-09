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Эдриан Ньюи о моторах «Рено»: «Ситуация была удручающей. «Ред Булл» мог зацепить победы, но не титул»

Эдриан Ньюи рассказал, как его удручало сотрудничество «Ред Булл» с «Рено». Команда выиграла четыре подряд Кубка конструкторов в 2010-2013 годах вместе с «Рено», однако с 2014-го французские моторы оказались неконкурентоспособными.

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