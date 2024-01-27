Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала о вскрытии очередной преступной схемы в деле незаконной либерализации мигрантов.
Посмеёмся вместе: Организаторы нелегальной миграции предают Родину, но получают смешные сроки
Комментарии
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ЭМИЛЬ ВАТМ
И кто их будет судить??, уж не ты ли??, и если нужно, то почему ты не займёшься??, или ты только знаешь что нужно, но незнаешь кому указать??, да, интересная мысль, какято дура знает что нужно, да, нупрям я тащусь
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4 час.
ЭМИЛЬ ВАТМ
Да, ну и сразу все судят, правильно сказал Семён Альтов, ничто нас не делает такими честными, как преступление других, я согласен
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4 час.
ЭМИЛЬ ВАТМ
" А ведь ПО ЯЗЫКУ И РАСПЛАТА БУДЕТ!!.", ___________________________________________________________________________ , Расплата будет по мозгам, и с тобой природа уже расплатилась, заменив говном твои мозги, это я заметил
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4 час.
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