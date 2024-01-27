Посмеёмся вместе: Организаторы нелегальной миграции предают Родину, но получают смешные сроки

ЭМИЛЬ ВАТМ

И кто их будет судить??, уж не ты ли??, и если нужно, то почему ты не займёшься??, или ты только знаешь что нужно, но незнаешь кому указать??, да, интересная мысль, какято дура знает что нужно, да, нупрям я тащусь