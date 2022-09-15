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Киевские силовики выпустили утром 15 сентября по городу Стаханову 6 ракет

Киевские силовики выпустили утром 15 сентября по городу Стаханову 6 ракет

Киевские силовики нанесли 15 сентября удар по жилым кварталам города Стаханова, ЛНР, заявила пресс-служба представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) 15 сентября.

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