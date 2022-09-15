Киевские силовики выпустили утром 15 сентября по городу Стаханову 6 ракет

Киевские силовики нанесли 15 сентября удар по жилым кварталам города Стаханова, ЛНР, заявила пресс-служба представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) 15 сентября.