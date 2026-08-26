В Минобрнауки назвали сроки перехода вузов на новую систему образования

Минобрнауки рассчитывает завершить переход вузов на новую модель высшего образования за три года: с 2027-го начнется переход по отдельным специальностям, а дипломы бакалавра и магистра останутся действительными.
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