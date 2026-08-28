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Жителя Воронежской области ждёт суд за незаконное выращивание конопли

Жителя Воронежской области ждёт суд за незаконное выращивание конопли

Прокуратура Кантемировского района утвердила обвинительное заключение в рамках уголовного дела о незаконном культивировании растений, содержащих наркотические вещества.

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