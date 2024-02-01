На Кубани бизнесмен хотел подкупить полицейского за 30 тысяч, но в итоге заплатил штраф на полмиллиона

На Кубани бизнесмен хотел подкупить полицейского за 30 тысяч, но в итоге заплатил штраф на полмиллионаВ Белоглинском районе Кубани директор частной компании старался привлечь на работу мигрантов, и чтобы сделать это без лишней бюрократии, предложил полиции взятку в 30 тысяч.