Президент Киргизии примет участие в параде Победы в Москве, сообщила пресс-служба.Ранее сообщалось, что президент Таджикистана Эмомали Рахмон примет участие в праздновании Дня Победы в Москве, а также в неформальной встрече глав стран СНГ.
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