Президент Киргизии примет участие в параде Победы в Москве, сообщила пресс-служба.Ранее сообщалось, что президент Таджикистана Эмомали Рахмон примет участие в праздновании Дня Победы в Москве, а также в неформальной встрече глав стран СНГ.