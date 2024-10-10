Рассмотрение последнего убийства возможного маньяка Манишина протянется дольше других

Сейчас Калманский районный суд опрашивает свидетелей по эпизоду с убийством 17-летней Ксении Киргизовой Калманский районный суд будет рассматривать одиннадцатое и последнее убийство возможного "политеховского" маньяка Виталия Манишина дольше, чем остальные эпизоды.
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