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Аргументы и Факты

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В Газе при обрушении жилого здания погибли не менее 21 человека

В Газе при обрушении жилого здания погибли не менее 21 человека

Не менее 21 человека погибли при обрушении жилого здания на юго-западе города Газа. Среди погибших — 11 детей и пять женщин, сообщает Associated Press со ссылкой на представителя Министерства здравоохранения Газы Захера аль-Вахиди.

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