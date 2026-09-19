В Казахстане завершилась активная фаза учений ОДКБ

Активная фаза учений Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с участием Коллективных сил быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона (КСБР ЦАР) «Рубеж-2026» завершилась в Казахстане.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВА Покончить с репут...
- А Мир в два этапа: ...
- А Разведка Эстонии ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым