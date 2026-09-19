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В Казахстане завершилась активная фаза учений ОДКБ

В Казахстане завершилась активная фаза учений ОДКБ

Активная фаза учений Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с участием Коллективных сил быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона (КСБР ЦАР) «Рубеж-2026» завершилась в Казахстане.

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