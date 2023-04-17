Соседка уезжала на две недели в отпуск и принесла нам нечто, со свисающим до пола брюхом и двумя фонарями глаз.
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