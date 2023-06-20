Русская весна

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Генсек НАТО посетовал, что ВСУ не могут справиться с российской обороной

Генсек НАТО посетовал, что ВСУ не могут справиться с российской обороной

Украинским солдатам тяжело бороться с грамотно выстроенной российской обороной, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг во время посещения одного из военно-промышленных предприятий в Германии.

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