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Специалист Двилянский: мошенники пытаются продать «лишние» билеты на концерты

Специалист Двилянский: мошенники пытаются продать «лишние» билеты на концерты

В разгар летних фестивалей и концертного сезона мошенники активизируются с новой силой. Злоумышленники создают сайты-двойники популярных билетных операторов, размещают объявления о продаже «лишних» билетов от имени вымышленных людей и даже запускают фальшивые конкурсы в соцсетях.

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