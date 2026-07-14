Специалист Двилянский: мошенники пытаются продать «лишние» билеты на концерты

В разгар летних фестивалей и концертного сезона мошенники активизируются с новой силой. Злоумышленники создают сайты-двойники популярных билетных операторов, размещают объявления о продаже «лишних» билетов от имени вымышленных людей и даже запускают фальшивые конкурсы в соцсетях.
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