В США заявили о стремительном ухудшении ситуации на Украине

Армия РФ возьмет под свой контроль еще больше территорий Украины перед тем, как власти западных стран призовут Киев к началу мирных переговоров с Москвой, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.
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