Reuters узнало о расследовании минюстом США помилования Байденом членов семьи

Министерство юстиции США проведет расследование по поводу решения бывшего американского лидера Джо Байдена в последние дни его президентства о помиловании членов своей семьи и заключенных, приговоренных к смертной казни.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии