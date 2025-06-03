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Свежие комментарии

Reuters узнало о расследовании минюстом США помилования Байденом членов семьи

Reuters узнало о расследовании минюстом США помилования Байденом членов семьи

Министерство юстиции США проведет расследование по поводу решения бывшего американского лидера Джо Байдена в последние дни его президентства о помиловании членов своей семьи и заключенных, приговоренных к смертной казни.

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Комментарии
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Юрий Капустин
В США ни кто не за что не отвечает .... Как и у нас вообще-то. ....
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2 час.
ЮК
Юрий Капустин
Но своих в обиду не даст ..
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2 час.
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