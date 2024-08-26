Прокуратура Челябинска вмешалась в историю с потопом в детском саду

Прокуратура Челябинска организовала проверку информации о подтоплении детского сада №68. Как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщение о том, что дошкольное учреждение, расположенное по адресу улица Толбухина – 10а превращается в подводное царство, появилось в соцсетях в четверг, 22 августа.