Прокуратура Челябинска вмешалась в историю с потопом в детском саду

Прокуратура Челябинска организовала проверку информации о подтоплении детского сада №68. Как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщение о том, что дошкольное учреждение, расположенное по адресу улица Толбухина – 10а превращается в подводное царство, появилось в соцсетях в четверг, 22 августа.
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