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Дома, призванные ослеплять и приводить в замешательство

Дома, призванные ослеплять и приводить в замешательство

За всю историю человечества, каких только конструкций зданий не придумали, но одни из них просто предлагают крышу над головой и четыре стены, защищающие от непрошенных гостей и непогоды, а другие – были созданы лишь ослеплять, вызывать благоговение или приводить в замешательство.

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