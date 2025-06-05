Дома, призванные ослеплять и приводить в замешательство

За всю историю человечества, каких только конструкций зданий не придумали, но одни из них просто предлагают крышу над головой и четыре стены, защищающие от непрошенных гостей и непогоды, а другие – были созданы лишь ослеплять, вызывать благоговение или приводить в замешательство.